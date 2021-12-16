Son dakika: Asgari ücret belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Asgari ücret açıklandı. Milyonlarca asgari ücretli çalışan 2022 yılı için belirlenecek asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyordu. Meraklı bekleyiş bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı asgari ücreti açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz. 4 üncü toplantıda da nihai karar aşamasına gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na görüş bildirmiştir. Ben şunu ifade etmek istiyorum gerek işçi kesimini temsilen gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.

ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 LİRA OLDU

Bu bugüne kadar alışılmış bir metot değildir. Bunu toplu sözleşmelerde de gördük. Bundan dolayı ben de Cumhurbaşkanı olarak mutluyum. Şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.









Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışanlarımızı fiyat artışlarında ezdirmeme kararımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor. Burak Bey’in de ifade ettiği gibi çalışan olmadan işveren de olmaz. İşveren olmadan bu sefer de çalışan olmaz. Hepsi birbirinin adeta mütemmimidir. Bu mütemmim cüzler bu ülkenin kalkınması noktasında devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız iki önemli unsurdur.

Türkiye büyüdükçe imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettiği payı alacaktır. Kimse ne iş veren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemelidir. Bunların da istismarını yapmamalıdır. Geçmişte dolar şuydu ve doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak şu anda asgari ücreti tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar bu ülkenin şu andaki çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka bir şey değildir.

ERDOĞAN'DAN DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI!

Sizin geçmişinizde siz Türk Lirası olan bir ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlere gerek yok. Bizim paramız bellidir ve Türk Lirasıdır ve biz Türk Lirası’nı yedirmeyeceğiz. Bu sıkıntıları da en kısa zamanda aşacağız. Bunlardan kimsenin endişesi olmasın. Önceliğimiz istihdamın korunmasında ve geliştirilmesinde her fırsatta altını çizerek söylüyoruz. Salgın sürecinde hayata geçirdiğimiz istihdam merkezli destek politikaları sayesinde bir sıkıntı yaşamadık. Döviz kurundaki dalgalanma ve fahiş fiyat artışlarına da en kısa sürede son vermekte kararlıyız.

"VERGİYİ KALDIRIYORUZ"

Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah istikrar ve güven ikliminin güçlendirilmesi yolunda önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükü azaltmasını ihmal etmedik. Onlarca yıl vergiden muaf tutulması tartışması yaşanmıştır. Yeni asgari ücret düzenlemesi ile birlikte on yıllardır konuşulan özlemi hayata geçiriyoruz. Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla iş veren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Bir başka ifade ile asgari ücrette tarihi bir artış yaparken iş veren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağı çekmiş bulunuyoruz.

"DAHA ÇOK İHRACAT YAPMAK İÇİN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Çalışanlarımızın asgari ücretten vergiyi kaldırarak işverenlerimizin yanında olduğunu gösterdik. İstihdam artışındaki maddi külfetten kaynaklanabilecek muhtemel azalışların da önüne geçtiğine inanıyoruz.

Basın toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Asgari Ücret Komisyonu son toplantısını yaparak kararını verdi. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz.

ASGARİ ÜCRETTE TARİHİ ZAM!

2022 yılı asgari ücreti Brüt, 5004 TL, Net 4253,4 TL olarak belirlendi.

Tarihi bir adım atılarak asgari ücretliler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü kaldırıldı. Net asgari ücrette bir önceki yıla göre % 50,5’in üzerinde artış yapıldı.

2022 yılı asgari ücreti, hem işçimizi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak, üretim sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlendi.



















