Son dakika haberine göre; Ramazan ayı öncesi herkesin merak ettiği 'aşı orucu bozar mı?' sorusu yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son noktayı koydu.

KORONAVİRÜS AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Ali Erbaş yaptığı açıklamada, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" ifadelerini kullandı.