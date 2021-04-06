Son dakika: Aşı orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanı cevap verdi
Son dakika... Aşı orucu bozar mı sorusuna Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi. Ali Erbaş, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" dedi.
06 Nisan 2021, Salı 11:26 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Ramazan ayı öncesi herkesin merak ettiği 'aşı orucu bozar mı?' sorusu yanıt buldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş son noktayı koydu.
KORONAVİRÜS AŞISI ORUCU BOZAR MI?
Ali Erbaş yaptığı açıklamada, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz" ifadelerini kullandı.
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