Son dakika... Aşı pasaportunda önemli adım

Aşı sertifikası ve pasaportuyla ilgili gelişmeler arka arkaya geliyor. Japonya da bu alanda adım attı ve temmuz ayı sonuna kadar aşı pasaportlarını tanıtmayı hedeflediğini belirtti. Japonya'nın ülkenin üst düzey hükümet sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, Japonya'nın aşı pasaportlarını Temmuz ayı sonlarında tanıtmayı hedeflediğini söyledi.

Kabine Baş Sekreteri Katsunobu Kato gazetecilere verdiği demeçte, “Genel hazırlıklar yapıldıktan sonra başlamak istiyoruz” dedi.



