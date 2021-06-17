Son dakika... Aşı pasaportunda önemli adım
Japonya'da aşı pasaportu ile ilgili önemli adımlar atılıyor. Japonya'nın aşı pasaportlarını Temmuz ayı sonlarında tanıtmayı hedeflediğini söyledi.
17 Haziran 2021, Perşembe 10:29 Son Güncelleme:
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Aşı sertifikası ve pasaportuyla ilgili gelişmeler arka arkaya geliyor. Japonya da bu alanda adım attı ve temmuz ayı sonuna kadar aşı pasaportlarını tanıtmayı hedeflediğini belirtti. Japonya'nın ülkenin üst düzey hükümet sözcüsü perşembe günü yaptığı açıklamada, Japonya'nın aşı pasaportlarını Temmuz ayı sonlarında tanıtmayı hedeflediğini söyledi.
Kabine Baş Sekreteri Katsunobu Kato gazetecilere verdiği demeçte, “Genel hazırlıklar yapıldıktan sonra başlamak istiyoruz” dedi.
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