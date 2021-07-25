Türkiye Son dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde yangın! Mansur Yavaş duyurdu: 1 gözaltı var

Son dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde yangın! Mansur Yavaş duyurdu: 1 gözaltı var

Türkiye

Son dakika: Atatürk Orman Çiftliği'nde yangın! Mansur Yavaş duyurdu: 1 gözaltı var

Atatürk Orman Çiftliği'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklamasında 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

25 Temmuz 2021, Pazar 13:13 Son Güncelleme:
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Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.


Çankaya'daki Atatürk Orman Çiftliği arazisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. Yükselen dumanlar Eskişehir yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olay yerine giderek, çalışmaları takip etti. Yavaş burada yaptığı açıklamada, "Yangını bir kişi çıkarmış. Aldığım bilgiye göre o şahıs güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı" dedi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.


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