Son dakika... Avustralya'da şiddetli deprem!

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, Norfolk Adası'nda 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

06 Aralık 2018, Perşembe 09:24 Son Güncelleme:
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Son dakika... Avustralya'da şiddetli deprem!

Avustralya'nın doğusunda yer alan Norfolk Adası açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü adanın kuzeydoğusu olarak duyurdu.

Açıklanan nokta, dün Yeni Kaledonya'da meydana gelen deprem fırtınasıyla aynı hatta yer alıyor. Yeni Kaledonya'da en büyüğü 7.5 olmak üzere onlarca sarsıntı gerçekleşmiş ve tsunami uyarısı verilmişti.


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