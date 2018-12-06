Avustralya'nın doğusunda yer alan Norfolk Adası açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü adanın kuzeydoğusu olarak duyurdu.

Açıklanan nokta, dün Yeni Kaledonya'da meydana gelen deprem fırtınasıyla aynı hatta yer alıyor. Yeni Kaledonya'da en büyüğü 7.5 olmak üzere onlarca sarsıntı gerçekleşmiş ve tsunami uyarısı verilmişti.



