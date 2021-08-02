Türkiye Son dakika: Aydın'daki orman yangını Muğla'ya sıçradı

Son dakika: Aydın'daki orman yangını Muğla'ya sıçradı

Türkiye

Son dakika: Aydın'daki orman yangını Muğla'ya sıçradı

Son dakika haberine göre, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyüp, Muğla il sınırlarındaki Kavaklıdere ilçesine de sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 18:27 Son Güncelleme:
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Yangın, saat 16.00 sıralarında kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla il sınırındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne sıçradı. Alevlere 1 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle de karadan müdahaleye başlandı.

Alevlerin ilerlediği Kavaklıdere'ye bağlı kırsal Harmanbelen Göncüler ve Ortaköy mahallelerinin tahliye edilmesine karar verildi. Alevler 3 mahalleye giden yolları da kapattığı için takviye olarak gönderilen ekiplerin de bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

Murat GÜRKAN / BOZDOĞAN (Aydın) (DHA)

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SIRADAKİ HABER Orman yangınlarında son durum! Havadan ve karadan müdahale devam ediyor