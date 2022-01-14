Burdur'dan yaşanan korkunç olayda Ayşenur Kazık'ın ölümüyle ilgili dayısı her şeyi itiraf etmişti. Olayın ardından cani dayı ve ane tutuklanmıştı. Son dakika haberine göre, Ayşenur Kazık'ın babasının yeni ifadeleri bir kez daha kan dondurdu! İşte Sabah'ın haberine göre detaylar...

Burdur'da önceki gün tüyler ürperten bir olay meydana geldi. 19 yaşındaki Hızır Tunç Çetinkaya, gece 2 yaşındaki yeğeni Ayşenur Kazık'a tekmeledi. Talihsiz yavru hayatını kaybetti.

İfadesinde tekme attığını itiraf eden cani dayı ile anne Kader Karadeniz (23) tutuklanarak cezaevine gönderildi.





'ARARSAN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRÜRÜM'

Çocukların biyolojik babası Erdi Karakiraz ise şunları söyledi:

"Anneanne Yüksel K. yaklaşık 3 ay önce arayıp, yere su döktüğü için Hızır'ın, Tacettin'i ayağından iple kanepeye bağladığını ve Ayşenur'u darbettiğini belirtti.Ses kayıtlarını gönderdi. Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundum. Hızır'ı arayıp durumu sorduğumda 'Arama çocuklarını. Ararsan çocuklarını öldürürüm' diyerek beni tehdit etti."

Karakiraz, kızının cenazesinin kendisine teslim edilmesini de istedi. Karakiraz, "Benim çocuğumu burada öldürmüşler. Benim çocuğum doğdu, doğduğundan beri bana bir kere yüzünü göstermediler. En son beni arayarak çocuğumun öldüğünü söyleyip çağırdılar.

4 yaşında benim oğlum var. Oğlumu da yurda göndermişler. Bana vermeyeceklerini söylüyorlar. Çocuğumun cenazesini bana teslim etmiyorlar, anneannesine veriyorlar. Çocuğumun annesi ve dayısı şu anda cezaevlerindeler" dedi.

Anneannenin "Cenaze ile ilgilenmeyeceğim" dediğini iddia eden Karakiraz, "Anneanne şu anda ortada yok, kayıp. 'Ben cenazenizle ilgilenmem' diyor. Savcı hanıma çıktım. Çocuk benim üzerime olmadığı için cenazeyi bana veremeyeceklerini söylüyorlar.

Eski kayınvalidem ve eşi geleceklerini söyleyip, bizi burada saatlerce bekletiyorlar. Kayınvalidem şehri terk etti. Aradık, küfür ve hakaret edip telefonu kapattı.

'Sizin cenazenizden bana ne' diyor. 4 yaşında oğlum yurda verildi. Onun bana verilmesini istiyorum. Kızımın da cenazesinin verilmesini istiyorum. Kendi memleketime gömeceğim. Kızımın başına gelenler oğlumun da başına gelirse hiç kimseyi affetmeyeceğim" dedi.











