MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'li 229 belediye su fiyatlarında indirime gidiyor. Bahçeli, "Su faturalarında yüzde 7 indirim yaprak vatandaşlarımıza destek olun." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarına su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'li belediyelere suda KDV indirimi kadar indirim yapılması çağrısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de MHP'li belediye başkanlarına suda KDV indirimi yapılması talimatını verdi.

"YÜZDE 7 ORANINDA İNDİRİM YAPILSIN"

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 229 belediye başkanına su fiyatlarında indirim yapılması konusunda mesaj gönderdi. Durmaz mesajında, "Sayın Belediye Başkanı; vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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