Türkiye Son dakika! Bakan Çavuloğlu: Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün

Son dakika! Bakan Çavuloğlu: Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün

Türkiye

Son dakika! Bakan Çavuloğlu: Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün

Bakan Çavuşoğlu: Bugünden itibaren Can Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun!

01 Nisan 2021, Perşembe 10:30 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünden itibaren Azerbaycan ile seyahatlerin sadece kimlik kartıyla yapılabileceğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren Can Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun" dedi.


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