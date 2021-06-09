Türkiye Son dakika.. Bakan Koca açıklayacak! Kritik saat belli oldu

Son dakika.. Bakan Koca açıklayacak! Kritik saat belli oldu

Türkiye

Son dakika.. Bakan Koca açıklayacak! Kritik saat belli oldu

Son dakika... Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

09 Haziran 2021, Çarşamba 11:47 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19:00’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 557 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi.

Test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, vefat sayısı 48 bin 341 oldu.

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