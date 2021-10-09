Türkiye Son dakika... Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı

Son dakika... Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı

Türkiye

Son dakika... Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayısı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısının bulunduğu haritayı paylaştı.

09 Ekim 2021, Cumartesi 16:54 Son Güncelleme:
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Bakan Koca açıklamasında, "25 Eylül-1 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 252,11, Ankara'da 363,69, İzmir'de 47,01 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "25 Eylül-1 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bursa, Balıkesir, Uşak, Kırklareli, Sakarya, Ardahan, Edirne, Mersin, Denizli, Samsun. Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız" ifadelerini kullandı.

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