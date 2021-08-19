Türkiye Son dakika... Bakan Koca il il koronavirüs vaka sayılarını paylaştı

Son dakika... Bakan Koca il il koronavirüs vaka sayılarını paylaştı

Türkiye

Son dakika... Bakan Koca il il koronavirüs vaka sayılarını paylaştı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı haritasını paylaştı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 11:28 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım.



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