Son dakika... Bakan Koca il il koronavirüs vaka sayılarını paylaştı
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı haritasını paylaştı.
19 Ağustos 2021, Perşembe 11:28 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Koca'nın paylaşımı:
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1428269971239575555