Son dakika... Bakan Koca müjdeyi verdi! Bir grup daha aşı programına alındı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son paylaşımda bir meslek grubunun daha aşı programına dahil edildiğini duyurdu.
11 Haziran 2021, Cuma 15:41 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, kargo çalışanlarıyla kuryelerin yarın aşılanmalarına başlanacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımda 'Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık.' ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1403329093706342407
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