Türkiye Son dakika... Bakan Koca'dan 26 Temmuz aşılama verisi paylaşımı

Son dakika... Bakan Koca'dan 26 Temmuz aşılama verisi paylaşımı

Türkiye

Son dakika... Bakan Koca'dan 26 Temmuz aşılama verisi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya yaptığı paylaşımda 26 Temmuz aşılama verilerini paylaştı.

27 Temmuz 2021, Salı 10:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika gelen habere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamada 26 Temmuz verilerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi." dedi.



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ölümlü kazaları azaltan otoyollar
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Dijital Medya meselesi…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Asla yalnız yürümeyeceksiniz
Murat Çelik
Rauf Tamer
Türediler...
Rauf Tamer
Banu Şen
Kazdağları'nın eteğindeki cennet Çanakkale
Banu Şen
Şirin Sever
İşte Türkiye'nin ilk pet şefi...
Şirin Sever
Erkut Can
Genç Afganlar nereye geliyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Bodrum'da dudak uçuklatan parti! Ünlü iş insanı yarım milyon dolar harcadı