Son dakika... Bakan Koca'dan 26 Temmuz aşılama verisi paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya yaptığı paylaşımda 26 Temmuz aşılama verilerini paylaştı.
27 Temmuz 2021, Salı 10:53 Son Güncelleme:
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Son dakika gelen habere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamada 26 Temmuz verilerini paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi." dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1419924555351662592
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