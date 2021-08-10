Türkiye Son dakika... Bakan Koca'dan aşı açıklaması! 30 milyona ulaştı

Son dakika... Bakan Koca'dan aşı açıklaması! 30 milyona ulaştı

Türkiye

Son dakika... Bakan Koca'dan aşı açıklaması! 30 milyona ulaştı

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz aşısını yaptıranların sayısının 30 milyona ulaştığını açıkladı.

10 Ağustos 2021, Salı 17:37 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI 30 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 Milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart." dedi.

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