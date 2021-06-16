Son dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması! Perşembe günü başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, "Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz." dedi.
16 Haziran 2021, Çarşamba 18:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Her bir vatandaşımıza gösterdikleri sabır için müteşekkirim.
Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aydınlık günlerin habercisi gün gibi ortadır. Aşılarımızı pek çok meslek grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarından itibaren 35 yaş vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz.