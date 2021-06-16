Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Her bir vatandaşımıza gösterdikleri sabır için müteşekkirim.

Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aydınlık günlerin habercisi gün gibi ortadır. Aşılarımızı pek çok meslek grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarından itibaren 35 yaş vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz.



