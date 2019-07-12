Bakan canlı yayında duyurdu: 15 maddeden oluşuyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Karadeniz için iklim eylem planını açıkladı.
Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Dünyaya örnek olacak bir adımı bugün itibarıyla atmış oluyoruz.
Bugün yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile artık ülkemizin tümünde Sıfır Atık Projesi yaygınlaşmış hale gelecek.
İklim değişikliği açısından ülkemiz çok ciddi tehdit altında.
Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan plan 15 maddeden oluşuyor.
6 ay içinde hazırlıklarımızı tamamlayarak yedi bölge için eylem planlarını kamuoyuyla paylaşacağız.