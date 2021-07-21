Türkiye Son dakika: Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması

Türkiye

Son dakika: Bakan Pakdemirli'den orman yangını açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Osmaniye'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 19:03 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Sarıtanışmanlı köyündeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Osmaniye'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Osmaniye yangınını ekiplerimiz kontrol altına aldı, soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ormanın kahramanlarına teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye) (DHA)

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