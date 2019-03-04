Son dakika! Bakan Pekcan'dan şubat ayı ihracat rakamları açıklaması
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubat ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, "Şubatta ihracat genel ticaret sistemine göre 14 milyar 312 milyon dolar" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, Şubat ayında ihracatımız %3,7 artışla 14 milyar 312 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında ithalatımız, %18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (GTS). Eskiden kullandığımız Özel Ticaret Sistemine göre de Şubat ayında ihracatımız %3,5 artışla 13 milyar 603 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. ÖTS’ye göre ithalatımız Şubat ayında %16,6 düşüşle 15 milyar 793 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir."