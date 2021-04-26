Eğitim & Kariyer Son dakika: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Eğitim & Kariyer

Son dakika: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tam kapanma kararının, bayramdan sonraki günlerde okullarda yüz yüze eğitime başlanılması için bir umut olduğunu bildirdi.

26 Nisan 2021, Pazartesi 23:12 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziya Selçuk paylaşımında, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle uzaktan eğitime sıkıca tutunalım." ifadelerini kullandı.

AA

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