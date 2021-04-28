Son dakika: Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim ve sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarından öne çıkanlar:

Sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Riske girmeden eğitim, öğretimi devam ettirmeliyiz. Süreci iyi yönetebilirsek amacımız bütün okulları açmak olacak.

Liselerde yüzde 40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak.

Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil.

Biz her gün bütün sınıf düzeylerinde hangi gün kaç temaslı ve pozitif var bizim çocuklarımızın ailelerinde bunların tablosuna bakıyoruz. Genel tabloya baktığımızda ailelerde görülen temaslı sayısı ile toplumun genelinde görülen temaslı sayısı arasında fark var. Öğrencilerin ailelerinde görülen temaslı sayısı daha az görünüyor.

'KARNELER 2 TEMMUZ'DA VERİLECEK'

Her bir çocuğumuz için tamamlayıcı kitaplarımız var. Çalışmalar yazın da devam edecek. Biz 2 Temmuz'a kadar dedik. Ama dileyen veliler çocukların yaz okulları matematik kamplarıyla desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. Karneler 2 Temmuz'da verilecek. Arzumuz yüz yüze verebilmek.

Tam kapanma sürecinde hiçbir öğretmenimiz okula gitmeyecek. Öğretmenlerin okula gitme zorunluluğu olmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak akademik açıkları hızlıca kapatabiliriz. Ama sosyal duygular, problemlerin iyileştirilmesi, bunlar uzun soluklu konular. Çocuk sosyal açıdan problem yaşarsa derslerinde de yaşar. Önce o kısım çok önemli. Lise öğrencileri üzerinde yaptığımız araştırmada uyumakta sorun yaşayan, beslenmede sorun yaşayanlar olabiliyor. Psikolojik danışmanlarımız ve rehber öğretmenlerimiz var.