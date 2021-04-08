Son dakika: Bakan Süleyman Soylu: Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!
Son dakika haberine göre, 'Güzel haberler gelmeye devam ediyor' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, 'Uyyy Uyyy Uyyy, Şırnak domuz dağında, 6 terörist, oldu. Biri de kıpkırmızı...Kahramanlar, Allah razı olsun. ' ifadelerini kullandı.
08 Nisan 2021, Perşembe 12:18 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonuyla ilgili son dakika gelişmesini paylaştı. Bakan Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;
Eren-10 Operasyonundan haber var...
Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor.
Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!
Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi
Operasyon devam ediyor
BİR AÇIKLAMA DAHA!
Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi;
Uyyy Uyyy Uyyy
Şırnak domuz dağında
6 terörist, oldu 8️
Biri de kıpkırmızı...
Kahramanlar, Allah razı olsun
Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1380100353044193280