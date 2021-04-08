İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonuyla ilgili son dakika gelişmesini paylaştı. Bakan Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;

Eren-10 Operasyonundan haber var...

Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!

Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyon devam ediyor

BİR AÇIKLAMA DAHA!

Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi;

Uyyy Uyyy Uyyy

Şırnak domuz dağında

6 terörist, oldu 8️

Biri de kıpkırmızı...

Kahramanlar, Allah razı olsun

Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz.



