Türkiye Son dakika: Bakan Süleyman Soylu: Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!

Son dakika: Bakan Süleyman Soylu: Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!

Türkiye

Son dakika: Bakan Süleyman Soylu: Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!

Son dakika haberine göre, 'Güzel haberler gelmeye devam ediyor' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında, 'Uyyy Uyyy Uyyy, Şırnak domuz dağında, 6 terörist, oldu. Biri de kıpkırmızı...Kahramanlar, Allah razı olsun. ' ifadelerini kullandı.

08 Nisan 2021, Perşembe 12:18 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-10 Operasyonuyla ilgili son dakika gelişmesini paylaştı. Bakan Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle;

Eren-10 Operasyonundan haber var...

Kahraman evlatlarımızın mücadelesiyle Domuz Dağı'ndan, güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz!

Dünden bugüne toplamda 6 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyon devam ediyor

BİR AÇIKLAMA DAHA!

Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi;

Uyyy Uyyy Uyyy

Şırnak domuz dağında

6 terörist, oldu 8️

Biri de kıpkırmızı...

Kahramanlar, Allah razı olsun

Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz.


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