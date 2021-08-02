Türkiye Son dakika… Bakanlıktan elektrik kesintileri ilgili açıklama geldi

Son dakika… Bakanlıktan elektrik kesintileri ilgili açıklama geldi

Türkiye

Son dakika… Bakanlıktan elektrik kesintileri ilgili açıklama geldi

Türkiye’nin çok sayıda ilçesinde yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre ‘Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tedarikinde yaşanan kesintiler bugün sonlanmıştır’ ifadeleri kullanıldı.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 12:55 Son Güncelleme:
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin gibi birçok ilde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Yetkililer, yükselen elektrik talebi, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde ve rüzgar enerjisi santrallerinde üretimin azalmasının yanı sıra aşırı klima kullanımının da ülke genelinde tüketimi artırdığına dikkati çekerken, dağıtım şirketleri kesintilerin iletim kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa'da bazı bölgelerde iletim hatlarından kaynaklı kesinti yaşanmaktadır. Arızaya müdahale edilmekte olup en kısa sürede onarım sağlanacaktır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, bazı kentlerde meydana gelen elektrik kesintileriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde aşırı bir artış meydana geldiği vurgulanarak, "Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmıştır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır" denildi.

AA

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