İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat'a yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi.

İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Binanın boş olduğu öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALI YOK

İstanbul Valiliği'nden bina çökmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi.

DHA