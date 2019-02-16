Balat'ta 4 katlı binada çökme

İstanbul Balat'taki 4 katlı eski bir binada, çökme meydana geldi. İstanbul Valiliği olayla ilgili "Can kaybı ve yaralı yok" açıklaması yaptı

16 Şubat 2019, Cumartesi 15:04 Son Güncelleme:
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Balat'ta 4 katlı binada çökme

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat'a yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. 

İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Binanın boş olduğu öğrenildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALI YOK

İstanbul Valiliği'nden bina çökmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi. 

DHA

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