Balat'ta 4 katlı binada çökme
İstanbul Balat'taki 4 katlı eski bir binada, çökme meydana geldi. İstanbul Valiliği olayla ilgili "Can kaybı ve yaralı yok" açıklaması yaptı
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Balat'a yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi.
İtfaiye ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Binanın boş olduğu öğrenildi.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALI YOK
İstanbul Valiliği'nden bina çökmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi.
DHA