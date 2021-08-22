Son dakika: Baldızına, 3 çocuğunun gözü önünde kabusu yaşattı!

İstanbul Ümraniye’de sokak ortasında kardeşinin boşanma aşamasındaki kocası tarafından bacağından vurulan Pınar Yüzügüldü yaşadığı korku dolu anları SABAH’a anlattı. Kız kardeşim Hilal 2 yıl önce boşanma davası açtı 3 çocuğu ile baba evine döndü diyen Yüzügüldü; “Olay günü çocukları enişte çocukları görmeye gelmişti. Biranda geldi yanıma ‘Namussuzsun’ diyerek bacağıma sıktı. Ardından bir el daha öldürmek için sıkacaktı silah tutukluk yaptı. Sonra kardeşime doğrulttu, ona da sıktı ama isabet etmedi." dedi. Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberi...

Son dakika haberi... Ümraniye Çakmak Mahallesi'nde geçtiğimiz haftasonu saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, eşinden boşanma aşamasında olan İbrahim Polat, çocuklarını görmek için eşinin baba evine gitti. Orada eşinden çocukları aldı, bir süre vakit geçirdikten sonra çocukları tekrar bırakmak üzere evin önüne geldi.

Bu sırada eşi Hilal Polat ve ablası Pınar Yüzügüldü'de aşağı indi. Çocukları babadan alıp Tekirdağ'a gitmek üzere araçlarına bindiler. Bu sırada çocukları ve eşi aracın içerisindeyken baldızının yanına doğru yaklaşıp iddiaya göre 'Namussuzsun' diyen İbrahim Polat Pınar Yüzügüldü'nün bacağına bir el ateş etti. Yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞET SAÇTI

Ardından öldürmek için bir el daha sıkmak istedi ancak iddiaya göre silah tutukluk yaptı. İbrahim Polat bu kez 3 çocuğunun yanında sesler üzerine araçtan inen eşi Hilal Polat'a da ateş etti. Ama isabet etmedi. Gözaltına alınan İbrahim Polat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YANIMA GELİP BACAĞIMA SIKTI"

Yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Pınar Yüzügüldü; "Bu adam 10 yıldır kız kardeşim ile evli. Sürekli şiddete tehdit aldığı için boşanmak istedi. 2 yıldır da davaları sürüyor. Olay günü çocuklarını görmeye gelmiş aldı gördü. Sonra bırakmak için evin önüne geldi. Bu sırada, bizde kardeşim ile yazlığa gidecektik. Hazırlandık çocukları ondan alıp araca bindirdim. Kardeşim de araca bindi. Bu benim yanıma gelip Namussuzsun diyerek birden ateş etti. Bacağımdan vuruldum yere düştüm. Bağırmaya başladım. Etraftan gelenler oldu bu silayhı yüzüme doğrulttu tetiği çekti ama silah tutukluk yaptı" dedi.

"O BENİ ÖLDÜRMEYİ BEN ONUN ÇOCUKLARINI DÜŞÜNDÜM"

Eğer o silah tutukluk yapmasa şimdi ölmüş olabilirdim diyen Yüzügüldü;

"Ben o sırada canımı değil aslında beni öldürmek isteyen adamın araçtaki 3 çocuğunu düşünüyordum. Adam o sırada korkuyla araçtan inen kardeşime doğru da ateş etti. Kafasına sıkacaktı isabet etmedi. Çevredekiler gelince kaçıp gitti. Sonra gözaltına alınmış. Şimdi cezaevine gönderildi. Bu adam çıkarsa bizi öldürecek. Yalvarırım bu en ağır cezayı alsın" dedi.

1 AY YATALAK KALDIM

Ben şimdi 1 ay boyunca yatalak kaldım diyen Yüzügüldü; "Daha önce de benim evimin önüne gelip ateş etmişti. Uzaklaştırma kararı bile aldırdım" dedi.



