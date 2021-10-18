Türkiye Son dakika! Balıkesir-Çanakkale yolunda trafik kazası! Araç sürücüleri öldü

Son dakika! Balıkesir-Çanakkale yolunda trafik kazası! Araç sürücüleri öldü

Türkiye

Son dakika! Balıkesir-Çanakkale yolunda trafik kazası! Araç sürücüleri öldü

Balıkesir Bandırma-Çanakkale kara yolunda panelvan minibüsle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlardan, otomobilin ön ve üst kısımları parçalandı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücüler Çelik ve Topal'ın cansız bedenleri, Bandırma Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

18 Ekim 2021, Pazartesi 12:49 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.


İbrahim Çelik yönetimindeki 10 V 7170 plakalı otomobil, Bandırma-Çanakkale kara yolu Kartalçeşme mevkisinde Abdullah Topal idaresindeki 17 HY 561 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlardan, otomobilin ön ve üst kısımları parçalandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden sürücüler Çelik ve Topal'ın cansız bedenleri, Bandırma Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Topal'ın, Bandırma Balık Hali'nden aldığı balıkları Çanakkale'nin Biga ilçesi götürmek için yola çıktığı öğrenildi.


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