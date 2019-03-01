Son dakika! Beşiktaş'a Kagawa ve Gökhan Gönül'den kötü haber

Son dakika! Beşiktaş'a Kagawa ve Gökhan Gönül'den kötü haber Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında yarın saat 16.00’da Bş. Bld. Kadir Has Stadı’nda İ.M. Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-Beyazlılarda sakatlıkları bulunan Kagawa ve Gökhan Gönül, maç kadrosuna alınmadı.