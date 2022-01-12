Türkiye Son dakika: Beşiktaş'taki ölümlü kazada otobüs şoförü için karar! Kazanın nedeni...

Son dakika: Beşiktaş'taki ölümlü kazada otobüs şoförü için karar! Kazanın nedeni...

Türkiye

Son dakika: Beşiktaş'taki ölümlü kazada otobüs şoförü için karar! Kazanın nedeni...

Beşiktaş’taki Balmumcu Tüneli’nde, Sevgi Yamaç Yalçın'ın hayatını kaybetmesine neden olan kazada, otobüs şoförü için verilen ceza belli oldu. Şoför Baki Tatlı, 'Kanser olmasına rağmen eşim çalışmaya devam ediyor. 9 aydır tutukluyum tahliyemi talep ederim' dedi. Tatlı'nın avukatı, 'Kazanın gerçekleşmesinin nedeni bariyer uçlarının açık ve yüksek bırakılması neticesinde, bariyerlerin araca saplanmasıdır. Müvekkilimizin beraatini talep ederiz' diye konuştu.

12 Ocak 2022, Çarşamba 12:06 Son Güncelleme:
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Beşiktaş’taki Balmumcu Tüneli’nde, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasına ilişkin davada otobüs şoförü 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık şoförün avukatı mahkemede yaptığı savunmada, kazanın nedeni olarak ucu açık ve yüksek bırakılan bariyerlerin otobüse saplanmasını gösterdi.

BARİYERLERİN ARASINA SIKIŞTI

İstanbul Beşiktaş’ta 21 Nisan günü meydana gelen kazada, çift katlı İETT otobüsünün Balmumcu Tüneli’nde bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada 31 yaşındaki bir çocuk annesi Sevgi Yamaç Yalçın, bariyerlerin arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otobüs şoförü Baki Tatlı, “taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep” olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şoför Baki Tatlı’nın aşırı hızlı olduğu ve kaza anında cep telefonu ile ilgilendiği tespit edildiği belirtilmişti.

"9 AYDIR TUTUKLUYUM, TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına tutuklu sanık Baki Tatlı ile avukatı katıldı. Duruşmada son savunması sorulan sanık Tatlı, “Ben bir hata sonucunda kaza yaptım. Olay nedeniyle pişmanım. Kanser olmasına rağmen eşim çalışmaya devam ediyor. 9 aydır tutukluyum tahliyemi talep ederim” dedi.



"BARİYER UÇLARININ AÇIK VE YÜKSEK BIRAKILMASI NETİCESİNDE..."

Baki Tatlı’nın avukatı ise, müvekkilinin 9 aydır olayın şokunu atlatamadığını ve çok üzgün olduğunu söyleyerek, “Kazanın gerçekleşmesinin nedeni bariyer uçlarının açık ve yüksek bırakılması neticesinde, bariyerlerin araca saplanmasıdır. Müvekkilimizin beraatini talep ederiz” dedi. Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Baki Tatlı’yı, “taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Damla GÜLER / milliyet.com.tr 

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