Günlük vefat sayısının yeniden 150’lerin üzerine çıkması ve vaka sayıların yaşanan artış Ramazan’a sayılı günler kala Kabine toplantısını daha kritik hale getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sunum yapacak.

Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da Ramazan ayı öncesinde yeni tedbirlerin alınabileceği öğrenildi.

Yaklaşık 3-4 saat sürmesi beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19:30 - 20:30 arasında kameraların karşısına geçeceği tahmin ediliyor.