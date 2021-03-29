Siyaset Son dakika… Beştepe'deki Kabine toplantısı başladı

Son dakika… Beştepe'deki Kabine toplantısı başladı

Siyaset

Son dakika… Beştepe'deki Kabine toplantısı başladı

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği kabine toplantısı başladı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yeni yasaklar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor…

29 Mart 2021, Pazartesi 16:16 Son Güncelleme:
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Günlük vefat sayısının yeniden 150’lerin üzerine çıkması ve vaka sayıların yaşanan artış Ramazan’a sayılı günler kala Kabine toplantısını daha kritik hale getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sunum yapacak.

Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da Ramazan ayı öncesinde yeni tedbirlerin alınabileceği öğrenildi.

Yaklaşık 3-4 saat sürmesi beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19:30 - 20:30 arasında kameraların karşısına geçeceği tahmin ediliyor.

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