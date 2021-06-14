Reuters'in geçtiği son dakika haberine göre, Beyaz Saray güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede, ikilinin Suriye ve Libya'yı da ele alacağını açıkladı.

Sullivan ayrıca, ABD'nin Afganistan'daki elçiliklerinin nasıl güvende tutulacağına ilişkin de Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmak istediğini belirtti.



