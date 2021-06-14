Son dakika: Beyaz Saray'dan flaş Biden ve Erdoğan açıklaması
Son dakika haberine göre, ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmede, Suriye ve Libya'nın da ele alınacağı bildirildi.
14 Haziran 2021, Pazartesi 01:05 Son Güncelleme:
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Reuters'in geçtiği son dakika haberine göre, Beyaz Saray güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede, ikilinin Suriye ve Libya'yı da ele alacağını açıkladı.
Sullivan ayrıca, ABD'nin Afganistan'daki elçiliklerinin nasıl güvende tutulacağına ilişkin de Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmak istediğini belirtti.