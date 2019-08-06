Son dakika! Beykoz'da akıntıya kapılan 2 çocuktan 1'i kayboldu
İstanbul Beykoz’da 15 yaşlarında olan Mustafa Ö. ile Caner Ş., yüzmek için girdikleri denizde bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Mehmet Yaşar Altaş, denize atlayarak Caner Ş.’yi kurtarsa da Mustafa Ö. akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları ve yakınlarının acı bekleyişi sürüyor.
İstanbul Beykoz’da iki arkadaş, serinlemek için Piri Reis Caddesi üzerinden denize girdi. Gençler bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden Mehmet Yaşar Altaş isimli vatandaş hemen denize atlayarak boğulan gençlere yardım etmek istedi. Caner Ş. isimli genci kurtarabilen Altaş, tüm çabasına rağmen Mustafa Ö.’yü kurtaramadı. Dalgalara kapılan genç gözden kayboldu.
Kaybolan genç için denizde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama çalışmaları devam ederken, gencin halası ile yengesi deniz kıyısında gözyaşlarına boğuldu.