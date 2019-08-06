Son dakika! Beykoz'da akıntıya kapılan 2 çocuktan 1'i kayboldu İstanbul Beykoz’da 15 yaşlarında olan Mustafa Ö. ile Caner Ş., yüzmek için girdikleri denizde bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Mehmet Yaşar Altaş, denize atlayarak Caner Ş.’yi kurtarsa da Mustafa Ö. akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları ve yakınlarının acı bekleyişi sürüyor.