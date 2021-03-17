Son dakika: Bilim Kurulu bugün 17:00'de toplanıyor
Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak
17 Mart 2021, Çarşamba 08:53 Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu toplantıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde her hafta Salı günü gerçekleşiyor.
TOPLANTI 17:00'DE
Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 17:00'de video konferans yöntemiyle yapılacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı öğrenildi.
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