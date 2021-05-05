Son dakika: Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Son dakika haberine göre, Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca'nın koronavirüs salgını ve tam kapanma sürecindeki gelişmelerle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Bilim Kurulu bugün saat kaçta toplanacak? İşte detaylar...
05 Mayıs 2021, Çarşamba 08:48 Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacaktır.
SAĞLIK BAKANI KOCA DÜN VAKA SAYISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadesine yer verdi.
Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.