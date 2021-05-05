Koronavirüs Bilim Kurulu bugün video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulunacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacaktır.

SAĞLIK BAKANI KOCA DÜN VAKA SAYISIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı. Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 24-30 Nisan'da il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Tedbir ve kısıtlamalar bu haritayı her geçen gün daha iyi bir tabloya çevirecek." ifadesine yer verdi.

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu, 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/ karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.