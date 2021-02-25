Türkiye Son dakika! Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye

Son dakika! Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından son yapılan açıklamaya göre Bingöl Karlıova'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

25 Şubat 2021, Perşembe 13:04 Son Güncelleme:
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karlıova ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 12.48'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.96 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. 




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