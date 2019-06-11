Son dakika! Bir darbe daha! Rızgar Torhildan yakalandı...

İçişleri Bakanlığı, Lice kırsalındaki operasyondaetkisiz hale getirilen gri kategorideki teröristin; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 03 Haziran 2019' da Diyarbakır Lice kırsalına yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen gri kategorideki terörist; Rızgar Torhildan kod adlı Felat Kocakaya olduğu belirlendi.

Diyarbakır Lice kırsalındaki operasyonda gri kategoride yer alan Zinar kod adlı Yusuf Kayran'ın etkisiz hala getirildiği daha önce tespit edilmişti. Böylelikle 03 Haziran 2019 tarihinde iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri kategoride yer alan terörist sayısı 2' ye çıkmış oldu.

AFRİN'DE SALDIRI DÜZENLEYEN 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin'de terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca Hakurk'a düzenlenen Pençe Harekâtı'nda da terör örgütüne ait sığınaklar imha edildi.

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