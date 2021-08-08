Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlayarak komşu il Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları, 3'üncü günde devam ediyor. Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının 11'nci gününde de alevler, Çövenli Yaylası yakınındaki ormanlık araziye ulaşınca burada yaşayanlar evlerinden tahliye edildi.

Öte yandan Muğla'nın Dalaman ilçesinde de yangın çıktı. Dalaman Havalimanın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi.

Muğla Yatağan'ın kırsa Hacıveliler Mahallesi Gökbel Dağı'ndaki ormanlık alanda cuma günü saat 14.00'te başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle komşu il Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Akçaova Mahallesi'ne sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye ise karadan yangına müdahale etti.

Dün gün boyu havadan ve karadan yapılan müdahaleler, bugün de sürüyor. Orman yangınının, yerleşim yerlerine sıçraması önlendi. Yangının sürdürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

SEFERBER OLDULAR

Vatandaşlardan Mehmet Bozdağ,, Akçaova Mahallesi'nde yaşadığını ve 3 gündür devam eden yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Bölge halkı olarak ellerinden geldiğince ekiplere destekte bulunmaya çalıştıklarını aktaran Bozdağ, "Vatandaşımız sağ olsun hepsi de helikopterler su alsın diye gölete sabaha kadar, bidon ve tankerlerle su taşıdılar. Katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Yangın cuma başladı 3 gündür bu şekilde su taşıyoruz. Günde 20 defa gidip gelmişimdir. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen sönmedi maalesef." dedi.

Kamyonetiyle su taşıyan Ahmet Özbay ise normalde Marmaris'te yaşadığını ama yakınlarına destek olmak için köye geldiğini vurgulayarak, "Köyümdeki ağaçları kurtarabilmek için ben de gönüllü olarak çalışıyorum, elimden elen bu. Şu anda helikopterler buradan su aldığı için sürekli buraya su takviyesi yapıyoruz. Çünkü başka yerden su gelmiyor, bugün 7 sefer yaptım. Çeşitli yerlerden su taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede 6 Ağustos Cuma günü öğleden sonra yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 500 hektar alan zarar görmüş, 6 mahallenin belirli bölümleri tahliye edilmişti.

DALAMAN'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Dalaman'ın Cafer Mahallesi Kuzmuar mevkiindeki kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dalaman Havalimanın da karşısında yer alan ormanlık alandan yükselen dumanlar nedeniyle olay yerine ekipler sevk edildi. Helikopterlerle havadan ve arazöz ile orman isçilerince karadan müdahale sürüyor. Yangının şu an için havalimanına herhangi bir tehdit oluşturmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. (Ercan KAYLI/ DALAMAN - Muğla - DHA)







