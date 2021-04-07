Türkiye Son dakika: Bitlis ve Muş'ta şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklamalar

Son dakika: Bitlis ve Muş'ta şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklamalar

Türkiye

Son dakika: Bitlis ve Muş'ta şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD'dan açıklamalar

Bitlis'in Güroymak ilçesinde saat 11.47'de deprem oldu. Muş'un Korkut ilçesinde de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. Son dakika açıklamaları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapıldı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 12:02 Son Güncelleme:
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde saat 11.47'de deprem meydana geldiği bildirildi. Son dakika açıklaması AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapıldı. 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 11.15 km. olarak açıklandı.

MUŞ'TA DA DEPREM OLDU

Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'da yer verilen bilgiye göre, Muş'un Korkut ilçesinde saat 11.47'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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