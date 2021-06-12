Türkiye Son dakika... Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Son dakika... Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Türkiye

Son dakika... Bitlis'te 35 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

Son dakika... Bitlis'te PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle bölgede bulunan 35 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

12 Haziran 2021, Cumartesi 10:36 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle söz konusu bölgede bulunan 35 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis'in bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis sınırlarındaki Aşağıbalcılar, Yukarıbalcılar, Ilıcak, Başmaklı, Üçevler, Kalupat, Oğulcak, Çeltikli, Aşağıölek, Yukarıölek, Doğruyol, Bölükyazı, Arıdağ, Akçalı, İçgeçit, Çalıdüzü, Dereağzı, Çadırlı, Karakuş, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Dursun, Yarönü, Beşkaynak, Uçankuş, Kınalı, Bayırlı, Dikme, Yukarıdikme, Aşağıdikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu köy ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 07.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."


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