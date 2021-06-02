Türkiye Son dakika... Bitlis'ten acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika... Bitlis'ten acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Türkiye

Son dakika... Bitlis'ten acı haber! Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Bitlis Tatvan'da PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Baki Koçak, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Çatışmada şehit sayısı 2’ye çıkarken, yaralanan 4 askerin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

02 Haziran 2021, Çarşamba 09:28 Son Güncelleme:
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Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen 'Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyonunda dün akşam PKK’lı teröristlerle temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 korucu şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Yaralılar, bölgeden alınarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden Jandarma Teğmen Baki Koçak da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çatışmanın ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede yürütülen operasyonların devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Jandarma Teğmen Baki Koçak’ın şehit olmasının ardından Bitlis Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis ili Tatvan ilçesi Anadere köyü kırsalında icra edilmekte olan ‘Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63’ operasyon faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Tedavi altına alınan yaralılardan J. Tğm. Baki Koçak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı 4 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz."

Şehitler, saat 10.00’da İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Özcan ÇİRİŞ -DHA

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