Türkiye Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Türkiye

Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 00:31 Son Güncelleme:
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Dereköy Mahallesi Hayıtözü mevkisinde makilik alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin ve vatandaşların desteğiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

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