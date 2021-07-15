Cumhurbaşkanı kararnamesiyle görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevden alındı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu gelişme üzerine Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'yi atadı.

REKTÖRLÜK ADAYLIĞI İLANI

Ayrıca, YÖK'ün rektörlük adaylığı başvuru ilanına çıkıldı. Belirlenen şartları taşıyan adaylar yarından itibaren 2 Ağustos'a kadar başvuruda bulunabilecek. Başvurular bizzat veya posta ile YÖK Başkanlığı’na yapılabilecek.

MELİH BULU GÖREVDEN ALININCA PROGRAMDA YER ALMADI

Boğaziçi Üniversitesi Rumelihisarı Şehitliği Nafi Baba Binası'nda 15 Temmuz'un yıldönümünde '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' düzenlendi. Serginin açılışına Prof. Dr. Melih Bulu'nun da katılacağı açıklanmıştı. Ancak Bulu görevden alınınca etkinlikte yer almadı. Serginin açılışına Bulu'nun yerine velaketen atanan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ile rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüoğlu, gaziler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılanlar önce üniversite içerisinde bulunan Rumelihisarı Şehitliği'ne giderek, şehitlere dua okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi' isimli etkinlikte 15 Temmuz 2016 gününe dair belgesel izletildi.

VEKALETEN ATANAN PROF. DR. İNCİ AÇILIŞTA KONUŞTU

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, “Bir araya geldiğimiz için çok büyük mutluluk duyuyorum. Şunu çok iyi bilmek gerekir ki tarihini unutan, yarından da vazgeçmiş demektir. Yani tarih bilinci olmayan toplumların kendilerine ait bir gelecek korkusundan da bahsetmesi mümkün değildir. Öyleyse şehitlerimizin ne sebeple ve hangi koşullarda şehit olduklarını unutmamamız büyük bir önem taşımaktadır. Malazgirt'le birlikte kapılarını aralayarak kendisini vatan kıldığımız bu topraklar için çok bedeller ödedik. Bağımsızlığımızı baki kılmak hedefinde birleşen insanlarımız gerektiğinde can vermekten hiç kaçınmamıştır. İşte 15 Temmuz 2016 tarihinde tankların önüne yatmaktan, göğsüne siper etmekten asla kaçınmayan insanımızı kuşatan inanç, Malazgirt'te, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda kahramanlarımızı kuşatan inançtan farksızdır" şeklinde ifadeler kullandı.

İnci'nin konuşmasının ardından Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Başkanı Torun Mengüoğlu konuşma gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çekilen fotoğraf sergisini gezdi.

MELİH BULU GÖREVDEN ALINDI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile görevden alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 1 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 inci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

PROF. DR. MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesi'nden (İngiltere) doktora derecesini aldı. 1993–1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent oldu. 1996'da doçentliğe yükseltildi. 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesi'ne (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalıştı. 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı; üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'ne profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi olmak üzere (İngiltere) yurtdışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu. Prof. Dr. Naci İnci fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor. Üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise Prof. Dr. İnci'nin iki uluslararası patenti bulunuyor.







