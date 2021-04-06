Son dakika: Bolu'daki kazada iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre, D-100 kara yolunun Bolu kesiminde feci bir kaza yaşandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 ölü 3 yaralı var.
06 Nisan 2021, Salı 13:09 Son Güncelleme:
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Düzce'den Bolu yönüne giden Emrah D. idaresindeki 81 DG 373 plakalı otomobil, Abant kavşağında Sedat G'nin kullandığı 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sedat G'nin aracındaki Mustafa Önder (44) kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücüler ile Hasan Durkan, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Önder'in cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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