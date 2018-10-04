Boya fabrikasında korkutan yangın

Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan 4 katlı bir fabrikada yangın çıktı.

Fabrikanın kumaş yıkama bölümünde çıkan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi buraya sevkedildi.

Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangın kontrol altına alındı

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, itfaiyenin Küçükçekmece’de 4 katlı fabrikanın, tekstil boyama bölümünde çıkan yangına müdahalesinin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Her katı 2 bin metrekare olan binanın üst katlara sirayetin önlendiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sefaköy, Kocasinan, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar itfaiye grupları 22 araç, 52 personelle söndürme çalışmalarına katılıyor. İhbarın gelmesiyle 09.58’de hareket eden ekipler, 10.03’te yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı."