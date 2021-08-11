Türkiye Son dakika: Burdur'da yangın çıktı! Alevler yayılıyor! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika: Burdur'da yangın çıktı! Alevler yayılıyor! Ekipler müdahale ediyor

Türkiye

Son dakika: Burdur'da yangın çıktı! Alevler yayılıyor! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika haberine göre; Burdur'da yangın felaketi yaşanıyor. Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 13:35 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınar köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. 3 mahalleyi etkileyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


YANGIN BÜYÜYOR

Bucak'a bağlı Çobanpınar köyü Kumyeri Mahallesi'nde, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Karaağaç Mahallesi'ne ardından Narağacı Mahallesi'ne sıçradı. Dağınık yerleşimin olduğu bölgede bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.


HELİKOPTER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına helikopter, arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediyor. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor. 

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