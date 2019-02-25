Son dakika! 'Burhanettin Kocamaz aday olamaz'

31 Mart yerel seçimlerinde MHP’den aday gösterilmeyince istifa ederek İYİ Parti’ye geçen Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu.

DP FORMÜLÜ

19 Şubat’ta evrakının İl Seçim Kurulu’na teslimi saat 17.00’den yarım saat sonra gerçekleştiği için adaylığı kabul edilmeyen Kocamaz için formül arayışına girilmiş ve Demokrat Parti’den (DP) adaylığı ön plana çıkmıştı.

Kocamaz, geçtiğimiz perşembe günü DP'den adaylık başvurusunu yapmıştı.

'İYİ PARTİ'DEN DE, DP'DEN DE, BAĞIMSIZ OLARAK DA ADAY OLAMAZ'

Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz’ın Demokrat Parti’den Büyükşehir adaylığına yapılan itirazları bugün değerlendirdi. Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda, yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu’na gönderdi.

İl Seçim Kurulu kararında, Kocamaz’ın ne İYİ Parti’den, ne DP’den, ne de bağımsız olarak aday olabileceği bildirildi.

NİHAİ KARARI YSK VERECEK

Bu arada, İl Seçim Kurulu tarafından YSK’ya bildirilen geçici aday listesinde de Kocamaz’ın adının yer almadığı ancak nihai kararın YSK tarafından verileceği öğrenildi.

TARAFTARLARI ADLİYE ÖNÜNDE KARARI PROTESTO ETTİ

Bu arada, Kocamaz’a destek vermek için Mersin Adliyesi önünde bekleyen çok sayıda kişi karara tepki gösterdi. Kocamaz yanlıları, slogan atarak kararı protesto etti.