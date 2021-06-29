Türkiye Son dakika... Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine düştü

Son dakika... Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine düştü

Türkiye

Son dakika... Bursa'da eğitim uçağı meyve bahçesine düştü

Bursa'da eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle havaalanına zorunlu iniş yaparken yakındaki bahçeye düştü. Kazada, 2 kişi hafif yaralanırken, uçakta hasar oluştu.

29 Haziran 2021, Salı 15:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan egitim amacıyla saat 06.45 sıralarında havalanan tek motorlu Cessna 172 tipi egitim uçağı öğle saatlerinde geri döndü. Öğrenci değişiminin ardından yeniden havalanan uçak ikmal amacıyla Bursa Yunuseli Havaalanı’na yöneldi. Ancak saat 15.00 sıralarında havaalanına iniş yapacakları sırada motor arızası meydana geldi. Uçak, zorulu iniş sırasında Yunuseli’ndeki bir bahçeye düştü. Armut ağaçları arasına düşen uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun hafif yaralandı. Yaralı 2 kişi olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından gözlem amacıyla hastaneye götürüldü.



DHA- AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Yoksullukla mücadelede dünyaya örnek model
Hakan Çelik
Murat Çelik
1 Temmuz'dan sonrası
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bilimin fethi mümkün değil 68 üniversitesinden bugünün okuluna
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Neden yazdım?
Rauf Tamer
Banu Şen
Toroslarla denizin kaynaştığı coğrafya: Mersin
Banu Şen
Şirin Sever
Toplum sağlığını bozmanın vebali peki?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla geçti ömrümüzün son demi
Erkut Can
Murat Gülderen
Yavruları da çok akıllı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Oda TV hakkında KADEM'den suç duyurusu!