Bursa’da turizm işi yapan iki ortak 30 yaşındaki H.A ve S.S, kripto parada 20 Bin Dolar zarar edince tartıştı. H.A, zarara neden olan ortağı S.S’nin zararı karşılamasını istedi. S.S ise, kiralık katil tutarak iş ortağı H.A’yı öldürttü. Sabah'ın haberine göre, S.S, Beyrut’a kaçmak üzereyken yakalandı.

BAŞINA TEK EL ATEŞ EDİLDİ

Osmangazi ilçesi Hocahasan mahallesinde turizm acentası işleten ve kripto parası bulunan H.A., iş ortağı S.S. yüzünden 20 Bin dolar zarar ettiğini iddia etti. Ortağı S.S'den zararını karşılamasını istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. SS.'yi tehdit ettiği iddia edilen H.A. işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı civardaki bir arkadaşının marketine giden H.A. marketin önünde oturduğu sırada marketten çıkan silahlı bir kişi tarafından başına tek el ateş edilerek öldürüldü. Silahlı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

HIZLA KOŞTU, YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, çevredeki çok sayıda iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Marketten hızla koşarak kaçan zanlıyı ve bindiği otomobilin plakasını tespit eden ekipler, otomobili Kestel İlçesi'nde yakaladı.

Süpheli şahsın cinayette kullandığı suç aleti tabanca da polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

İsminin A.K.K. olduğu öğrenilen 22 yaşındaki cinayet zanlısı ve kaçışta kullanılan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki A.S,gözaltına alındı. Zanlı A.K.K, verdiği ilk ifadede kendisine silahı S:S nin verdiğini ve azmettirdiğini söyledi.

ORTAĞINI ÖLDÜRTÜP BEYRUT'A KAÇIYORDU

Olayın azmettiricisi olduğu öğrenilen S.S'nin yurt dışına kaçma ihtimali olduğunu belirleyen ekipler, S.S'nin peşine düştü.

Önce Sabiha Gökçen Havalimanına, oradan da Esenboğa'ya geçen S.S'yi yakın takibe alan ekipler, Lübnan'ın Beyrut şehrine bilet alan S.S'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan toplam 3 kişinin sorgusu sürüyor.







