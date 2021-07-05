Türkiye Bursa'da 'kripto para' cinayeti! Kiralık katile öldürttü

Bursa'da 'kripto para' cinayeti! Kiralık katile öldürttü

Türkiye

Bursa'da 'kripto para' cinayeti! Kiralık katile öldürttü

Son dakika haberi...Bursa'da iki ortak arasında çıkan kripto para tartışmaları cinayetle bitti. S.S iş ortağı olan H.A'yı kiralık katil tutarak öldürttü.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 13:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa’da turizm işi yapan iki ortak 30 yaşındaki H.A ve S.S, kripto parada 20 Bin Dolar zarar edince tartıştı. H.A, zarara neden olan ortağı S.S’nin zararı karşılamasını istedi. S.S ise, kiralık katil tutarak iş ortağı H.A’yı öldürttü. Sabah'ın haberine göre, S.S, Beyrut’a kaçmak üzereyken yakalandı.

BAŞINA TEK EL ATEŞ EDİLDİ

Osmangazi ilçesi Hocahasan mahallesinde turizm acentası işleten ve kripto parası bulunan H.A., iş ortağı S.S. yüzünden 20 Bin dolar zarar ettiğini iddia etti. Ortağı S.S'den zararını karşılamasını istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. SS.'yi tehdit ettiği iddia edilen H.A. işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı civardaki bir arkadaşının marketine giden H.A. marketin önünde oturduğu sırada marketten çıkan silahlı bir kişi tarafından başına tek el ateş edilerek öldürüldü. Silahlı saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı.

HIZLA KOŞTU, YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri, çevredeki çok sayıda iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Marketten hızla koşarak kaçan zanlıyı ve bindiği otomobilin plakasını tespit eden ekipler, otomobili Kestel İlçesi'nde yakaladı.

Süpheli şahsın cinayette kullandığı suç aleti tabanca da polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

İsminin A.K.K. olduğu öğrenilen 22 yaşındaki cinayet zanlısı ve kaçışta kullanılan otomobilin sürücüsü 21 yaşındaki A.S,gözaltına alındı. Zanlı A.K.K, verdiği ilk ifadede kendisine silahı S:S nin verdiğini ve azmettirdiğini söyledi.

ORTAĞINI ÖLDÜRTÜP BEYRUT'A KAÇIYORDU

Olayın azmettiricisi olduğu öğrenilen S.S'nin yurt dışına kaçma ihtimali olduğunu belirleyen ekipler, S.S'nin peşine düştü.

Önce Sabiha Gökçen Havalimanına, oradan da Esenboğa'ya geçen S.S'yi yakın takibe alan ekipler, Lübnan'ın Beyrut şehrine bilet alan S.S'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan toplam 3 kişinin sorgusu sürüyor.

İlgili Haberler
Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz için karar!



Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Hakan Çelik
Türk ekonomisine büyük katkı
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bunlar da var
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bu kadar net ve basit: Sana ne lan!
Şirin Sever
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Helal olsun Galatasaray’a
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Üçüncü doz meselesi
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Conoları konu alan belgeselin başrol oyuncusu silahlı kavgada yaralandı