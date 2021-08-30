Türkiye Son dakika.. Bursa'daki düğün magandası tutuklandı!

Son dakika.. Bursa'daki düğün magandası tutuklandı!

Türkiye

Son dakika.. Bursa'daki düğün magandası tutuklandı!

Bursa'da düğünde tabancayla havaya ateş açan Emin Kırık, kırsal Müşküle Mahallesi Eski Muhtarı Şemsettin Talan ile Mehmet Yüksel’i yaraladı. Hastanede tedaviye alınan Yüksel’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan Kırık ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 21:07 Son Güncelleme:
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Olay, dün öğle saatlerinde İznik ilçesi kırsal Müşküle Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle meydanında yapılan bir düğünde havaya rastgele ateş açıldı.

Mermiler, eski muhtar Şemsettin Talan ile Mehmet Yüksel'in vücutlarına isabet etti. Talan ve Yüksel, kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi devam eden Yüksel, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan soruşturmada Talan ve Yüksel’i yaralanmasına neden olan tabancayı Emin Kırık’ın ateşlediği saptandı. Gözaltına alınan Kırık, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kırık, ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak’ suçundan tutuklandı.

Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa)(DHA)

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