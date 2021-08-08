Türkiye Son dakika: Caddebostan sahiline yüzmek için akın ettiler

Son dakika: Caddebostan sahiline yüzmek için akın ettiler

Türkiye

Son dakika: Caddebostan sahiline yüzmek için akın ettiler

İstanbul'da vatandaşlar Caddebostan Sahili'nde bulunan halk plajına akın etti. Caddebostan halk plajında pazar günü yoğunluk yaşandı.

08 Ağustos 2021, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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İstanbul'da güneşli havanın hâkim olduğu pazar gününde vatandaşlar, Caddebostan Sahili'nde bulunan halk plajına akın etti.

 İstanbul'da pazar günü sıcak havayı gören vatandaşlar, serinlemek için sahillere koştu.

Kadıköy Caddebostan Sahili'ndeki halk plajına gelenlerin kimileri aileleriyle denizde yüzdü, kimileri ise çimlere oturdu.

Sahilde ve denizde yoğunluk oluşurken, vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Vatandaşlar uzun süre duş almak için sıra bekledi.



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