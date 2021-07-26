Türkiye Son dakika: Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı

Son dakika: Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı

Türkiye

Son dakika: Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı

Ordu'da akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağmur öncesinde vatandaşlar cami hoparlörlerinden uyarıldı. 19 ilçeye yapılan uyarıda, "Bu gece, ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım" denildi.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 22:22 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle ile oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji verilerine göre bu akşamdan itibaren salı günü yağışların Trabzon doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimleriyle Giresun’un doğu tarafında etkisini artırarak çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Karadeniz'deki illerde yetkililer önlemlerini alırken, Ordu'da meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da camilerden hoparlörlerden anonslarla uyarılarda bulunuldu.

Ordu Valiliği kararı kapsamında, kentin 19 ilçesindeki cami hoparlörlerinden uyarılan vatandaşlara; dere yataklarından uzak durmaları, heyelan tehlikesi altında bulunan evlerdekilerin ikametgahlarını değiştirmeleri, mecbur kalmadıkları sürece kendilerini güvende hissettikleri yerlerden ayrılmamaları konusunda anons yapıldı.

Yapılan anonslu uyarılarda, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz. Bu gece, ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden 19 ilçemizde sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Lütfen dikkatli olalım, Tuncay Sonel Ordu Valisi" ifadelerinde yer verildi.

Mustafa KIRLAK/ORDU (DHA)

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